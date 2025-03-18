‘Konum at geliyorum’ deyip amcasını sokak ortasında infaz etmişti: Cani yeğen yakalandı!

Olay, 15 Mart günü saat 15.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak'ın evinde tadilat işi yapan Taşdan Karaca'yı yeğeni arayıp adres istedi ve buluşmaya geldi.
Binadan aşağı inen Taşdan Karaca buluşmaya gelen yeğeni tarafından silahla vuruldu. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ARAYIP ADRES SORMUŞ YANINA GELİP ÖLDÜRMÜŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tanık olarak ifadesi alınan H.E. ekiplere binada ikamet ettiğini, maktul şahsın yanına geldiğini ve birlikte binanın tadilat işlerini yaptıklarını, olay saatinden önce ise maktul şahsın yeğeni olan şüpheli şahsın, maktul şahsı arayarak adres istediğini, bir süre sonra birlikte binadan dışarı çıktıklarını, bina önünde bekleyen şüpheli şahsın hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş ederek firar ettiğini söyledi.
MİRAS MESELESİ VARDI
Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmaların devamında Karaca'nın kardeşi olan A.K.'nin de bilgisine başvuruldu. A.K. ağabeyi ile yeğeni Caner Karaca arasında miras meselesinden husumet olduğunu belirtti. Olayın da bu sebeple gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
SİLAH ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU
İncelenen güvenlik kamera görüntüleri de tanık beyanlarını doğrular nitelikte olduğu tespit edildi. Olayın yaşandığı noktada 4 adet 7.65 mermi kovanı ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürece şüpheli Caner Karaca'yı yakalayarak gözaltına aldı. Karaca olayda kullandığı silahı Sarıyer Hisarüstü'nde bir yere attığını belirtti. Çalılıklar arasında bulunan silahta muhafaza altına alındı.
DEHŞET ANI KAMERADA
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde amcası merdivenden inince Caner Karaca'nın hiç bir şey demeden peş peşe ateş edip gittiği görülüyor.
'SENİ GÖRMEYE GELDİM KONUM AT' DEMİŞ
Diğer yandan yeğeni Caner Karaca tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın, Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullanmıştı.