‘Konum at geliyorum’ deyip amcasını sokak ortasında infaz etmişti: Cani yeğen yakalandı!

ARAYIP ADRES SORMUŞ YANINA GELİP ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tanık olarak ifadesi alınan H.E. ekiplere binada ikamet ettiğini, maktul şahsın yanına geldiğini ve birlikte binanın tadilat işlerini yaptıklarını, olay saatinden önce ise maktul şahsın yeğeni olan şüpheli şahsın, maktul şahsı arayarak adres istediğini, bir süre sonra birlikte binadan dışarı çıktıklarını, bina önünde bekleyen şüpheli şahsın hiçbir şey söylemeden 3-4 el ateş ederek firar ettiğini söyledi.