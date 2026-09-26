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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Konut vaadiyle dolandırıcılığa 12 gözaltı

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Konut vaadiyle dolandırıcılığa 12 gözaltı
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Bursa'da, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları, kooperatif hesaplarındaki yaklaşık 1.4 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "Sağlıkçılar Kooperatifi" yetkilileri oldukları, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia ediliyor. Öte yandan Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Konut vaadiyle dolandırıcılığa 12 gözaltı
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