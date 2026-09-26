Konut vaadiyle dolandırıcılığa 12 gözaltı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Bursa'da, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları, kooperatif hesaplarındaki yaklaşık 1.4 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "Sağlıkçılar Kooperatifi" yetkilileri oldukları, konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia ediliyor. Öte yandan Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.