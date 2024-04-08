Konya Bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya bayram namazı saat kaçta? Konya için Ramazan Bayramı namaz saati belli oldu. 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Konya bayram namazı saati 2024.

KONYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte, Konya bayram namazı saati 2024 bilgileri!