Konya Bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Konya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya bayram namazı saat kaçta? Konya için Ramazan Bayramı namaz saati belli oldu. 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Konya bayram namazı saati 2024.
KONYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.
İşte, Konya bayram namazı saati 2024 bilgileri!
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.
10 Nisan Çarşamba günü eda edilecek Konya bayram namazı saati 06.52 olarak belirlendi.
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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.