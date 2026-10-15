Konya Büyükşehir’den tarıma dev destek

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'da, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi çeşitlendiren desteklerin yanı sıra su tasarrufu sağlayan sulama yatırımlarıyla da üreticilerin yanında yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma kapsamında sağlanan desteklerin güncel değerinin 1 milyar lirayı aştığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin emeğinin değer bulmasını önemsiyoruz. Amacımız; toprağına sahip çıkan, üreten ve kazanan bir Konya'yı geleceğe taşımak" dedi.

23 MİLYONU AŞKIN FİDE VE FİDAN DESTEĞİ

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla kırsal kalkınmaya öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, 2018 yılından bu yana çiftçilere toplam 23 milyon 226 bin fide ve fidan desteği sağladıklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ise üreticilere 138 bin 184 fide ve fidan ulaştırılı. Tarımsal üretimi çeşitlendirmek, nadas alanlarını değerlendirmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla ilk kez sertifikalı kırmızı ve yeşil mercimek tohumu dağıtımı da gerçekleştirildi.

SULAMA YATIRIMLARINA 600 MİLYON LİRA

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Konya'da, su kaynaklarının verimli kullanılması için sulama yatırımlarına ağırlık veriliyor. Başkan Altay, 2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle 66 küçük ölçekli sulama yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yatırımların güncel değerinin 600 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

31 BİN 420 MEYVE FİDANI DAĞITILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla bu yıl 31 bin 420 meyve fidanını çiftçilerle buluşturdu. Hibe destekleri kapsamında badem, ceviz, erik, ayva, kestane, sumak, Antep fıstığı ve cennet hurması fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Altay, daha az su tüketen ve ekonomik değeri yüksek ürünlere yönelmeyi teşvik ettiklerini belirterek, "Amacımız, çiftçilerimizin daha az su kullanarak daha yüksek gelir elde etmesini sağlamak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca üreticilere 265 bin kilogram Macar fiği, mercimek, aspir ve nohut tohumu desteği sağlandı.

KONYA'NIN 91 LEZZETİ TESCİLLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü gastronomi mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Karamık Otlu Çorba ve Sille Kurabiyesi'nin tescillenmesiyle Konya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 91'e ulaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip şehrin zengin mutfak kültürünü yaşatmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Şehrimize özgü ürünlerin coğrafi işaret alması, hem kültürel mirasımızın korunması hem de bu lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Yöresel değerlerimizi tanıtmaya ve ekonomik değere dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.