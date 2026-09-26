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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Konya havzasında 741 obruk var

AFAD Konya havzasının Obruk haritasını çıkardı. Buna göre 2010’dan bu yana obruk oluşumları rekor seviyeye ulaştı

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Konya havzasında 741 obruk var
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışması kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray'da 741 obruk kayıt altına alındı. Obrukların 704'ü Konya'da, 29'u Karaman'da, 8'i de Aksaray'da yer alıyor. Konya'daki 704 obruğun 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında değerlendiriliyor. Konya'da 14 ilçede obruk oluşumu kaydedilirken, Karapınar 572 obrukla ilk sırada yer alıyor. Envanter verilerine göre obruk oluşumları 2010'dan sonra hızla artmaya başladı. 2010 yılında 20, 2011'de 12, 2012'de 5, 2013'te 32 obruk meydana gelirken, 2014'te 6, 2015'te 5, 2016'da 30, 2017'de 9, 2018'de 16 obruk oluştu. 2019'da 44, 2020'de 25, 2021'de 27, 2022'de 15, 2023'te 13, 2024'te 33 ve 2025'te 11, 2026'da 4 obruk oluştu. AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Haritamızda 741 obruğun tamamının koordinatları mevcut. Bununla birlikte olması muhtemel yerlerdeki alanlarda da işaretlemeler yapıyoruz" dedi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Konya havzasında 741 obruk var
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