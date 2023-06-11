Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp merkezi’nde müthiş operasyon

Sivas'ta yaşayan Songül ve Rıza Altun çifti, ikinci çocukları Çağan'ı 11 Nisan günü kucaklarına aldı. Doğumdan sonra taburcu edilen bir süre sonra çocuklarının kötüleşmesi üzerine hastaneye başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu anlaşılan Çağan bebek, Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezine sevk edildi. Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olan bölümde yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan ana damarın bir kısmının gelişmediği tespit edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından 5 Mayıs günü ameliyata alınan 25 günlük Çağan bebek, başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Yapay bir damarla gelişmeyen kısmı tamamlanan minik Çağan sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Anne Songül Altun, "Bize dünyaları verdiler. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun" dedi.ÇocuğumuzSivas'tan bize geldi. İki güniçerisinde opere ettik.Yapay damarla aortunolmayan kısmınayeni bir damaryapısı oluşturduk.Bu türvakalar ölümcül.Doğumdansonra taramatestlerininkardiyologtarafındandeğerlendirilmesiyleortayakonulanerken tanı çokönemli.