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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp merkezi’nde müthiş operasyon

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp merkezi’nde müthiş operasyon
Sivas'ta yaşayan Songül ve Rıza Altun çifti, ikinci çocukları Çağan'ı 11 Nisan günü kucaklarına aldı. Doğumdan sonra taburcu edilen bir süre sonra çocuklarının kötüleşmesi üzerine hastaneye başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğu anlaşılan Çağan bebek, Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezine sevk edildi. Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olan bölümde yapılan kontrollerde bebeğin kalpten çıkan ana damarın bir kısmının gelişmediği tespit edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından 5 Mayıs günü ameliyata alınan 25 günlük Çağan bebek, başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Yapay bir damarla gelişmeyen kısmı tamamlanan minik Çağan sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Anne Songül Altun, "Bize dünyaları verdiler. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ
ÇOCUK Kalp Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek: Çocuğumuz Sivas'tan bize geldi. İki gün içerisinde opere ettik. Yapay damarla aortun olmayan kısmına yeni bir damar yapısı oluşturduk. Bu tür vakalar ölümcül. Doğumdan sonra tarama testlerinin kardiyolog tarafından değerlendirilmesiyle ortaya konulan erken tanı çok önemli.

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Konya Şehir Hastanesi çocuk kalp merkezi’nde müthiş operasyon
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