Konya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, Anadolu’nun kalbinde hastaların yarasına merhem oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1,5 yıl önce resmi açılışı gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesi, İç Anadolu'nun kalbi olmaya devam ediyor. Hastane bünyesinde kurulan tam donanımlı Yanık Merkezi'de hastalara merhem oluyor. İçerisinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 17 yatak kapasiteli merkezde 3 pansuman odası, 2 yıkama ünitesi ve birde tam donanımlı ameliyathane bulunuyor. Merkezde, deri nakli, yapay deri eşdeğerleri, PRP, kök hücre ve hidrocerrahi tedavileri de yapılıyor. Alanında uzman iki doktor ile 20 hemşire ve teknik personel merkezde görev yapıyor.

'TİNER YANIKLARI BAŞI ÇEKİYOR'

Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Şahin gelen hastaların birçoğunun sanayi kenti olması nedeniyle tiner yanıklarının oluşturduğunu ifade etti. Şahin, "Şuanda merkezimizde tam kapasite olarak hastalarımıza hizmet veriyoruz. Çocuklarda sıcak su dökülmesi, sanayiden tiner yanıkları, benzin yanıkları, buhar kazanı patlaması, döküm işinde çalışanlarda döküm yanıkları, zaman zaman soğuk yanıkları, elektrik yanıkları, yangına bağlı yanıklar nedeniyle hastalarımız geliyor. Antalya'daki orman yangınında vücudu yanan bir hastamızı da kabul edip, burada tedavisini gerçekleştirdik. Şuanda 5 tane vücudunun yüzde 50'sinden fazlası yanık olan hastamız var. İki tanesi 18 yaşından küçük. Tineri kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hemen tutuşup ve patlama özelliğine sahip. Tedaviden sonra bile vücudunuzda ömür boyu taşıyabileceğiniz yanıklar oluşturabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor" dedi.



'ARTIK HASTA GÖNDERMİYOR HASTA KABUL EDİYORUZ'

Türkiye'nin birçok ilinden hasta kabul ettiklerinin altını çizen Alpaslan Şahin, "Burası yatak sayısı ile donanımlı personeli ile teknik donanımı ile Konya'ya yettiği gibi çevre illere de hizmet veriyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir hasta kabul ettik. Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar gibi birçok ilden hasta kabul ediyoruz. Bölgenin merkezi olmuş durumundayız. Şuan itibariyle Konya ve çevre illere yetiyoruz" diye konuştu.

'YAPANLAR BİN PİŞMAN'

Sanayi sitesinde kaynakçı olarak çalışan Cemalay Sağ (16) sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 65'i yandı. 24 Mart'tan itibaren hastanede tedavi gördüğünü belirten Sağ, "Hava soğuktu. Bende sobayı yakmak istedim ama hata yaptım. Tineri sobaya döktüm. Döker dökmez patladı. Vücudum yanınca dışarı doğru koşup yardım istedim. Böyle olunca vücudum daha fazla yandı. Benim yaptığım hatayı kimse yapmasın. Ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

Akşehir ilçesinde oturan Mehmet Akar (15) ısınmak için sobaya benzin döktü. Ancak sonrasında vücudunun yüzde 70'ine yakını yandı. Bu anları anlatan Akar, "Dışardaydım, üşüyünce eve girip ısınayım dedim. Sobayı yakmak istedim. Çıra vardı o tutuşmadı. Biraz benzin döktüm ama yine yanmadı. Biraz daha benzin dökünce sobanın kapağı patladı. Kapak yüzüme vurdu. Camdan kaçıp dışarı çıkmak istedim ama cam kırılmadı. Sonra bayılmışım. Amcam beni evden çıkarmış.

Yine sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan Suriyeli Ahmet Halil (16) 115 gündür hastanede tedavi görüyor. Hastane koridorlarında güçlükle yürüyen Halil'in bu kadar iyileşmesine bile mucize olarak bakılıyor.

Hastalara görevliler tarafından psikolojik olarak destek veriliyor.