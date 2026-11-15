Konya’da 17 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Işıklar Mahallesinde meydana geldi. Muhammed Kayra Ziya Güven, bıçaklanmış şekilde bölgede bulunan bir tekel bayiine sığındı. Aşırı kan kaybettiği için bayılan Güven için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Güven ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Kayra Ziya Güven, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı öğrenilen 3 şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Olayda bıçak kullandığı tespit edilen Muhammed Ali Ö. (18), Ünal Ö. (19) ve olay yerine şüphelilerle birlikte gelen F.Ş.N. (16) gözaltına alındı. Güven ile şüpheliler arasında önceye dayalı husumet olduğu, tarafların olay öncesi buluşup kavga ettikleri, bu esnada Güven'in bıçaklandığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.