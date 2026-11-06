Konya’da 21 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Ömer Faruk Akıllı cinayeti aydınlatıldı!

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör