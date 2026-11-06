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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:41

Konya'da 21 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Ömer Faruk Akıllı cinayeti aydınlatıldı!

Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin 21 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Konya’da 21 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Ömer Faruk Akıllı cinayeti aydınlatıldı!
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Olay, 16 Eylül 2005'te Selçuklu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Akıllı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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Konya'da 21 yıl önce cansız bedeni bulunmuştu: Ömer Faruk Akıllı cinayeti aydınlatıldı!
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