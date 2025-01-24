Konya’da 4 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı Taşoluk apartmanı çöktü. Olay dün 20.05'te Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada derhal arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazdan ilk anda kendi imkanlarıyla kurtulan iki kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin başlattığı yoğun çalışmalar sonucu

5. saatte 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma ekiplerinin 10 dakika içerisinde olay yerine ulaştığını ve 962 personelin çalışmalara katıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, cansiperane çalışmalar sonucu 2 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığını, 3 kişiye ise ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği açıklandı. Yetkililer, çöken yapının etrafındaki binaların da tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını açıkladı.



SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, "İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım fakat anahtar olmadığı için geri dışarı çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli M. Veli Kahya birisiydi" dedi.





'KOLON KESİLDİĞİ' İDDİASI...

Bu arada, 14 daire ve 7 dükkan bulunan binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde genişletme çalışmaları kapsamında kolon kesildiği iddia edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Binaya 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış.

30 yıldır oturulan bir bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili şu anda hiçbir bilgimiz yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre, 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz" dedi.