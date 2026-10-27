Konya’da akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Kilolarca altınla kuyumcuya gitti: Sahtekar suçüstü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırmak istediği kişiden piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altın aldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dolandırıcı çetesinde 'Eldenci' olarak tabir edilen mağdurla buluşup altınları alan kişinin gittiği kuyumcu dükkanını belirledi