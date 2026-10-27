Haberler Yaşam Haberleri Konya’da akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Kilolarca altınla kuyumcuya gitti: Sahtekar suçüstü yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:46

Konya’da akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Kilolarca altınla kuyumcuya gitti: Sahtekar suçüstü yakalandı!

Konya'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişinin piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altınını kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli, suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Konya’da akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Kilolarca altınla kuyumcuya gitti: Sahtekar suçüstü yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, telefonla dolandırmak istediği kişiden piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 1 kilo 200 gram altın aldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dolandırıcı çetesinde 'Eldenci' olarak tabir edilen mağdurla buluşup altınları alan kişinin gittiği kuyumcu dükkanını belirledi

ALTINLARI BOZDURURKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ardından kuyumcu dükkanına yapılan operasyonda dolandırıcı, altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altınlar, sahibine geri verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’da akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Kilolarca altınla kuyumcuya gitti: Sahtekar suçüstü yakalandı!
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