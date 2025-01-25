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Giriş Tarihi: 25.1.2025 04:27 Son Güncelleme: 25.1.2025 04:30

Konya'da çöken binayı tahliye eden kahraman SABAH'a konuştu: Herkesin ziline basıp uyardım

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Binanın enkazında kalanlar için kurtarma çalışmaları süreken, olası bir facianın önüne Suriyeli bir gencin kahramanlığı sayesinde geçildi. Suriye uyruklu Ali Hüseyin, binadan sesler duyduğunu ve herkesin çıkması için zillere bastığını söyledi. Hüseyin, "Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı. En son ben çıkmıştım." dedi.

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Halit TURAN Halit TURAN
Konya’da çöken binayı tahliye eden kahraman SABAH’a konuştu: Herkesin ziline basıp uyardım

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı enkazından 3'üncü kişi de canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkaz alanından ambulansa kadar oluşturduğu koridordan hassasiyetle taşınan yaralı ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer kişileri kurtarmak için ekiplerin çalışması aralıksız olarak sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın altında daha fazla kişinin kalmasını ve olası bir facianın önüne geçilmesini sağlayan, genç bir Suriyeli vatandaşın kahramanlığı büyük takdir topladı.

"HERKESİ ÇIKSIN DİYE UYARDIM"

Binada zilleri çalarak herkesi kurtarmaya çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, o anları şöyle anlattı:

"Bir ses duymaya başladık, sesi duyduktan sonra herkesin ziline bastım. Herkesi çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı.

"BİNA YIKILDIKTAN SONRA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

En son ben çıkmıştım. Evlerin hepsi doluydu. Bizim akrabalarımızdan haberim yok. Yıkıldıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa götürdü."

"BALIKÇININ TADİLAT YAPTIĞINI BİLMİYORUM, ARA DUVARLARI ALMIŞLAR"

Bina sakinlerinden Yusuf Tunç ise, "Bizden kayıp yok. Benim oturduğum binada 7 aile var, diğerinde de 7 aile olabilir. Hanımımda bir şey yok, sadece korkudan dışarı çıkmış. Balıkçının tadilat yaptığını bilmiyorum ama ara duvarları almışlar, orayı genişletmişler. Birkaç yıl olmuştu. Gece yatarken ses duymazdık. Binada hanımla kızım vardı, aşağıdan bir Suriyeli çocuk zile basmış, 'Abla bina çöküyor' demiş, öyle kurtulmuşlar." şeklinde konuştu.

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Konya'da çöken binayı tahliye eden kahraman SABAH'a konuştu: Herkesin ziline basıp uyardım
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