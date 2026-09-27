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Giriş Tarihi: 27.09.2026 05:25

Konya’da düğün magandası faciası! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde Abidin Ü.'nün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Serkan Deveci (25), hayatını kaybetti. Deveci'nin, uzman çavuş olduğu ve izne Konya'ya geldiği öğrenildi.

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DHA
Konya’da düğün magandası faciası! Uzman çavuş hayatını kaybetti
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Olay, saat 20.00 sıralarında Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Abidin Ü., iddiaya göre düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolda Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Abidin Ü.'yü gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#KONYA

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Konya’da düğün magandası faciası! Uzman çavuş hayatını kaybetti
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