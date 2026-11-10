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Giriş Tarihi: 10.11.2026 02:14

Konya’da feci kaza! Anneanne ve dede öldü, torun yaralı

Konya’da bir otomobilin yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Kemer (70) ile eşi Senem Kemer (65) hayatını kaybederken, çiftin torunları Kerem Öz (3) ise ağır yaralandı.

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Konya’da feci kaza! Anneanne ve dede öldü, torun yaralı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kemer idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Kemer (70) ile eşi Senem Kemer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan torunları Kerem Öz ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen çiftin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#KONYA #BEYŞEHİR
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Konya’da feci kaza! Anneanne ve dede öldü, torun yaralı
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