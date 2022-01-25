Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş yapmak ve yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından bu sabah 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü Azerbaycanlı kadın olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Eyüp KIYAK / SABAH