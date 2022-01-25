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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:14 Son Güncelleme: 25.1.2022 12:24

Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş yapmak ve yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından bu sabah 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü Azerbaycanlı kadın olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Eyüp KIYAK / SABAH

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Konya’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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