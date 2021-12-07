Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kum fırtınası! Görüş mesafesi bir metreye düştü, araçlar birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 7.12.2021 17:53

Konya'da kum fırtınası! Görüş mesafesi bir metreye düştü, araçlar birbirine girdi!

DHA
Konya’da kum fırtınası! Görüş mesafesi bir metreye düştü, araçlar birbirine girdi!

Konya'da korku dolu anlar yaşandı. Konya-Aksaray yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araçların birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun Zincirli mevkisinde meydana geldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ BİR METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kum fırtınası nedeniyle görüş uzaklığının 1 metreye kadar düşmesi sonucu 2 kamyon ve 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada 7 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 50 metre uzaklıkta, yine kum fırtınası nedeniyle Hayrullah Çömlekçi'nin kullandığı 38 BF 631 plakalı TIR'ın kabin bölümü devrildi.

Kazada sürücü Çömlekçi yaralanırken, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, zincirleme kazadan önce ve sonra Konya- Aksaray ile Konya- Aksaray yollarını, kum fırtınasının etkisini gösterdiği dakikalarda kısmen kapattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kum fırtınası! Görüş mesafesi bir metreye düştü, araçlar birbirine girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA