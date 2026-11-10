Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 kişi yaralandı!

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi istikametine seyir halinde bulunan İ.A. yönetimindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen R.Ç. idaresindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü İ.A. ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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