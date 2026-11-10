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Giriş Tarihi: 10.11.2026 22:14

Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 kişi yaralandı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüs tıra arkadan çarptı. Meydan gelen kazada, 2’si çocuk 8 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA İHA
Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 kişi yaralandı!
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Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi istikametine seyir halinde bulunan İ.A. yönetimindeki minibüs, aynı yönde ilerleyen R.Ç. idaresindeki çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü İ.A. ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#KONYA
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Konya’da minibüs tıra çarptı: 8 kişi yaralandı!
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