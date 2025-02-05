Konya’da tipi ve buzlanma kazaya neden oldu! 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Ereğli Kara yolu Kesmez Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolu güzergahında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi. Devrilerek karşı şeride geçen tır bir otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik akışında güçlük yaşandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.