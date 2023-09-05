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Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:31 Son Güncelleme: 5.9.2023 11:32

Konya'da vahşet: 'Alo polis arkadaşımı öldürdüm!'

Konya'da korkunç bir olay yaşandı. Alkol aldıktan sonra tartıştığı Ertuğrul Işık'ı (27) öldüren Ercan B. (26), polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu...

DHA
Konya’da vahşet: ’Alo polis arkadaşımı öldürdüm!’

Olay, saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık, tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu. Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Konya'da vahşet: 'Alo polis arkadaşımı öldürdüm!'
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