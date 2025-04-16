Konya’da yangın faciası: 2 ölü

Konya'da 4 katlı apartman dairesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti. Yangın saat 15.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Feyyah Salih ve eşi Rıdal Salih, evde çocukları ile birlikteyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler ve duman kısa sürede bütün evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı aile üyeleri, vatandaşlar ve olay yerine gelen ekiplerce kurtarıldı. Ancak alevler nedeniyle ulaşılamayan 2 kardeşin, yangın kontrol altına alındıktan sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.