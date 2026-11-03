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Giriş Tarihi: 3.11.2026 08:28

Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

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İHA
Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı
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