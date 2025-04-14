Konya’daki sapkın doktorlar hakkında flaş gelişme! Tüm Türkiye bunu konuşmuştu!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.
2 DOKTOR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar S.Ö.ve O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İŞTE MİDE BULANDIRAN O MESAJLAR!
WHATSAPP GRUPLARINI SİLMİŞLER
Skandal olayın patlak patlak vermesinin ardından 2 doktorun WhatsApp grubunu sildikleri öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
skandala imza atan 2 doktor, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza ile adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki doktorun da savcılık ve nöbetçi mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir kişisel veri paylaşmadıklarını ve yaymadıklarını söylediği öğrenildi.