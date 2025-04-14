Konya’daki sapkın doktorlar hakkında flaş gelişme! Tüm Türkiye bunu konuşmuştu!

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

2 DOKTOR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar S.Ö.ve O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İŞTE MİDE BULANDIRAN O MESAJLAR!

WHATSAPP GRUPLARINI SİLMİŞLER

Skandal olayın patlak patlak vermesinin ardından 2 doktorun WhatsApp grubunu sildikleri öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

skandala imza atan 2 doktor, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza ile adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki doktorun da savcılık ve nöbetçi mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir kişisel veri paylaşmadıklarını ve yaymadıklarını söylediği öğrenildi.