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Giriş Tarihi: 14.8.2023 09:12 Son Güncelleme: 14.8.2023 10:28

Konyalı ressam, dünya yıldızlarını resmediyor

Konyalı ressam Ersan Kaya, küçük yaşta gittiği İsviçre’de sakatlıklar nedeniyle futbolculuk hayali yarım kalınca resme yöneldi. Bu alanda kendisini oldukça geliştiren Kaya, şimdi dünya yıldızı futbolcuların resimlerini yapıyor. Paolo Maldini, Robinho, Adebayor, Balotelli, Benzema, Di Maria gibi dünyaca ünlü futbolcuların ve NBA oyuncularının resimlerini yapan Kaya, son olarak Sağlık Bakanı hemşehrisi Fahrettin Koca’nın da resmini yaptı. Bakanlıkta Koca’yı ziyaret edip, resmini takdim eden Kaya, çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Konyalı ressam, dünya yıldızlarını resmediyor

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 42 yaşındaki Ersan Kay, futbolcu olma hayali kurarken, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Kaya, başarılı bir futbolcu olabilecekken 18 yaşında futbol oynamayı bıraktı. Ersan Kaya, yıldız futbolcuların resimlerini yaparak futbolun içinde kalmayı sürdürdü. Kaya, İtalyan efsanesi Paolo Maldini, Brezilyalı Robinho, Fransız golcü Benzema, Luka Modric, ülkemizde de forma giyen Emmanuel Adebayor, Mesut Özil, Balotelli, Arjantinli Di Maria gibi futbolcuların resimlerini yaptı. Bununla da yetinmeyen Kaya, futbol yöneticilerinin, sanat dünyasının ve NBA oyuncularının da resimlerini yapıyor.

FUTBOLCU OLBAYDIM BELKİ BU KADAR TANINMAZDIM

34 yıl önce ailecek İsviçre'ye taşındıklarını anlatan Ersan Kaya SABAH'a konuştu. Dünyada tanınan bir ressam olduğunu belirten Kay, "Futbolcu olma hayali yarım kalınca bende futbolcuların resimlerini yaparak sektörün içinde olmayı sürdürdüm. Şimdi dünya yıldızlarının resimlerini yapıyorum. Bana ulaşarak resimlerini yaptırmak istiyorlar. Hem kendimi hem de ülkemi dünyada iyi tanıtmaya çalışıyorum. Futbolcu olsaydım belki bu kadar tanınmazdım" dedi.

Son olarak hemşehrisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmini yapan Kaya, "Bakanımız yıllardır ülkemiz için mücadele ediyor. Özellikle pandemi döneminde yaptıklarını tüm dünya biliyor. Bende resmini yapıp kendisine vermek istedim. Sağ olsun Ankara'da bizi kabul etti ve resmimizi kendisine takdim ettik" diye konuştu.

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Konyalı ressam, dünya yıldızlarını resmediyor
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