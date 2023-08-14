Konyalı ressam, dünya yıldızlarını resmediyor

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 42 yaşındaki Ersan Kay, futbolcu olma hayali kurarken, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Kaya, başarılı bir futbolcu olabilecekken 18 yaşında futbol oynamayı bıraktı. Ersan Kaya, yıldız futbolcuların resimlerini yaparak futbolun içinde kalmayı sürdürdü. Kaya, İtalyan efsanesi Paolo Maldini, Brezilyalı Robinho, Fransız golcü Benzema, Luka Modric, ülkemizde de forma giyen Emmanuel Adebayor, Mesut Özil, Balotelli, Arjantinli Di Maria gibi futbolcuların resimlerini yaptı. Bununla da yetinmeyen Kaya, futbol yöneticilerinin, sanat dünyasının ve NBA oyuncularının da resimlerini yapıyor.

FUTBOLCU OLBAYDIM BELKİ BU KADAR TANINMAZDIM

34 yıl önce ailecek İsviçre'ye taşındıklarını anlatan Ersan Kaya SABAH'a konuştu. Dünyada tanınan bir ressam olduğunu belirten Kay, "Futbolcu olma hayali yarım kalınca bende futbolcuların resimlerini yaparak sektörün içinde olmayı sürdürdüm. Şimdi dünya yıldızlarının resimlerini yapıyorum. Bana ulaşarak resimlerini yaptırmak istiyorlar. Hem kendimi hem de ülkemi dünyada iyi tanıtmaya çalışıyorum. Futbolcu olsaydım belki bu kadar tanınmazdım" dedi.

Son olarak hemşehrisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmini yapan Kaya, "Bakanımız yıllardır ülkemiz için mücadele ediyor. Özellikle pandemi döneminde yaptıklarını tüm dünya biliyor. Bende resmini yapıp kendisine vermek istedim. Sağ olsun Ankara'da bizi kabul etti ve resmimizi kendisine takdim ettik" diye konuştu.