Konyaspor deplasmanından dönen Alanyaspor taraftarı kaza geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada, Konyaspor deplasmanından dönen Alanya spor taraftarlarını taşıyan minibüs, Adin Kavşağı üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, minibüste bulunan 11 vatandaş kazayı yara almadan atlattı.

Taraftar grubunun Konyaspor – Alanya spor maçından döndüğü öğrenilirken, kazanın ardından olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan ya da hastaneye sevk edilen kimsenin olmaması, faciayı ucuz atlatan taraftarlara derin bir nefes aldırdı.