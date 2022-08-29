Haberler Yaşam Haberleri Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 18:54 Son Güncelleme: 29.8.2022 18:54

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’la karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler deplasmandan galibiyetle ayrılmak isteyerek mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranından izlemek isteyenler yoğun şekilde maçın canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek “Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. “Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle” linki ve ilk 11 detayları.

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanına gidiyor. İlk 3 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler deplasman mücadelesinde de galip gelerek evine 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyenler yoğun şekilde "Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor

SON DAKİKA: KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor, Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve özetten detaylar şöyle;



Süper Lig 4. Hafta Konyaspor, Fenerbahçe maçı 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe XI: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia



KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/akonyaspor-fenerbahce?autoplay=True

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Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!
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