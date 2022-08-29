Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanına gidiyor. İlk 3 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler deplasman mücadelesinde de galip gelerek evine 3 puanla dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyenler yoğun şekilde "Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor
Konyaspor, Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve özetten detaylar şöyle;
Süper Lig 4. Hafta Konyaspor, Fenerbahçe maçı 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.