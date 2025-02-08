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Giriş Tarihi: 8.2.2025 20:24 Son Güncelleme: 8.2.2025 20:38

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü

Siirt'te, köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yolda bulunan köpeğe çarpmamak için yapılan manevranın ardından yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, boş araziye devrilerek takla attı.

Kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki Kemal Petek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Petek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer iki kişi ise yaralı olarak hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü
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