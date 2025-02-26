"Köpeğin havlıyor" kavgası kanlı bitti! Karı-koca öldü! Gelin ve oğul yaralı...

Olay, öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay'ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmaya Hüseyin Özbay'ın eşi Dursun Özbay, oğlu Yusuf Özbay ve gelini İsmet Özbay da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evindeki av tüfeğini alıp, komşularına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Hüseyin ve Dursun Özbay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.