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Giriş Tarihi: 17.8.2023

Köpeğin ısırdığı profesöre tazminat

Köpeğin ısırdığı profesöre tazminat
AKDENİZ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ'a (70), Muratpaşa'da yürürken sahipsiz köpekler saldırdı. Hastaneye kaldırılan Uluğ'a tedavi sürecinde 4 kez kuduz aşısı yapıldı. Taburcu edilen Uluğ, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine "İdarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı. 1. İdare Mahkemesi, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Antalya Valiliği ile belediyelerin Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıklarını da kaydetti. AA

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Köpeğin ısırdığı profesöre tazminat
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