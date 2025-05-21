Köpek dövüşü cinayetle bitti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen yasadışı köpek dövüşü organizasyonu cinayetle sonuçlandı. Kayaaltı Mahallesi'nde Erkan Özdemir ile Mehmet Ş., düzenlenen yasadışı köpek dövüşü organizasyonunda köpeklerini yarıştırdılar. İddiaya göre, Mehmet Ş. ve Erkan Özdemir'in köpeklerinin yarışı köpeklerden birinin ölümüyle son buldu. Dövüşte köpeği ölen Mehmet Ş., kazanan köpeğin sahibi Erkan Özdemir'i suçlayınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya her iki tarafın ailelerinin de katılmasıyla kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ş., üzerinde bulunan silahla Erkan Özdemir'e ateş etti. Ağır yaralanan Özdemir, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kaçan Mehmet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.