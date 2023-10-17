Köpek dövüşü yapıp kumar oynayanlara operasyon

Sarıyer Ayazağa mahallesi, 208.sokak üzerinde orman yolunda bahisli köpek döğüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında köpek dövüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Köpek dövüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

KURTARILAN KANGAL BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Sivas'ın Kangal ilçesine özgü dünyaca ünlü Kangal köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.