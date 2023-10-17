Haberler Yaşam Haberleri Köpek dövüşü yapıp kumar oynayanlara operasyon
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:57

Köpek dövüşü yapıp kumar oynayanlara operasyon

İstanbul Sarıyer’de köpek dövüşü yaptırıp bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek dövüşü kumarını organize ettiği tespit edilen B.Ş.(24) hakkında adli işlem başlatıldı. Alanda ele geçirilen dünyaca ünlü Kangal Çoban köpeği ise Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Köpek dövüşü yapıp kumar oynayanlara operasyon

Sarıyer Ayazağa mahallesi, 208.sokak üzerinde orman yolunda bahisli köpek döğüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında köpek dövüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Köpek dövüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

KURTARILAN KANGAL BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ 

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Sivas'ın Kangal ilçesine özgü dünyaca ünlü Kangal köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İsrail yargılanır mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek dövüşü yapıp kumar oynayanlara operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA