Köpek saldırısında yüzde 37 malul olmuştu: Yargıtay noktayı koydu! 637 bin lira tazminat...

Olay, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 10 Ocak 2019'da saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kızını okul servisine bindiren Sebahat Karaman, eve döndüğü sırada sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Komşularının müdahalesiyle kurtarılan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Karaman'ın sağ kulak kepçesi ile kulak memesinin bir bölümünde ve her iki kolunda doku kaybı oluştuğu belirlendi. Olayın ardından Karaman, köpeklerin sahipleri hakkında tazminat davası açtı.

"KUSURSUZ SORUMLU" DENİLDİ

Davayı gören Kırşehir 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Türk Borçlar Kanunu'nun hayvan bulunduranın sorumluluğunu düzenleyen 67'nci maddesi kapsamında "kusursuz sorumlu" olduğuna hükmetti. Mahkeme, Karaman'ın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığını, yaşamını tehlikeye soktuğunu belirtti. Yüz bölgesindeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde Karaman'ın maluliyet oranı yüzde 37 olarak belirlendi. Üç aylık geçici iş göremezlik zararının 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararının ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olduğu hesaplandı. Mahkeme bunun üzerine Karaman'a toplam 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca Karaman'ın eşine 30 bin lira, diğer iki davacıya ise 10'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Tazminatların olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsil edilmesine karar verildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Davalıların karara karşı yaptığı istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi. Bunun üzerine davalılar kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, hayvan bulunduran kişinin, hayvanın başkasına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek zorunda olduğunu vurguladı.

YARGITAY: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI

Yargıtay kararında, hayvan bulunduran kişinin sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli özeni gösterdiğini veya gerekli özen gösterilmiş olsa dahi zararın önlenemeyeceğini ispatlaması gerektiği belirtildi. Davalıların bakımını üstlendikleri köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli önlemler alınmadan, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde serbestçe dolaşmalarına izin vermelerinin, özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğu hükme bağlandı.

"SOPAYI KENDİNİ KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE KULLANDI"

Davalıların, Karaman'ın elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttığı yönündeki itirazı da Yargıtay tarafından kabul edilmedi. Kararda, Karaman'ın sabah saatlerinde dışarıda bulunmasının ve köpeklerin saldırısını engellemek amacıyla elindeki sopayı kendini koruma içgüdüsüyle kullanmasının, olay ile meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağını kesecek nitelikte olmadığı belirtildi.

YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, bilirkişi raporunun denetime elverişli olduğunu ve hükmedilen manevi tazminatın hakkaniyete uygun bulunduğunu değerlendirdi. Davalıların temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay, böylece Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Hukuk Dairesinin kararını oy birliğiyle onadı.