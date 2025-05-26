Köpeklere gezici spor salonu

İstanbul'da kadın girişimci Sevil Türkmen, eklem rahatsızlıklarının ardından hayatını kaybeden köpeği Şeker'in anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği "Gezici Köpek Spor Salonu" ile köpeklerin sağlığına kavuşmasına destek oluyor. Türkmen, mühendislerle birlikte tamamen motorsuz çalışan, köpeklerin kendi hızında yürüyebildiği ergonomik koşu bandı tasarladı. Türkmen, koşu bandının patentini alıp hazırlık sürecini tamamlarken çok sevdiği köpeği Şeker hayatını kaybedince, onun anısını yaşatmak için projeye "Sugartown" adını verdi. İçinde köpekler için tasarlanmış 3 koşu bandı bulanan minibüsle hizmet veren Türkmen, veterinerce kontrol edilip uygun görülen köpeklere egzersiz yaptırıyor. Özellikle eklem ağrısı, fazla kilo ya da yüksek enerjiye sahip köpeklerinin daha sağlıklı bir yaşama adım atmasını isteyen hayvan sahipleri Türkmen'e ulaşarak evinin önüne kadar gelen bu hizmetten yararlanabiliyor. Türkmen, "Köpekler doğalarına en uygun şekilde özgürce koşabiliyorlar" dedi.