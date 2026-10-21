Köpeklerle dostluğumuz 15 bin 800 yıl öncesine uzanıyor! Anadolu’da şaşırtan keşif

Tarımın henüz başlamadığı, insanların avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdüğü binlerce yıl öncesinde de köpekler insan topluluklarının bir parçasıydı. Üstelik Anadolu'daki bulgular yalnızca aynı bölgede yaşamış olabileceklerini göstermiyor; gömülme biçimleri ve beslenmelerine ilişkin izler, insanlar ile bu hayvanlar arasında yakın bir ilişki bulunduğuna işaret ediyor.

Anadolu'da 15 bin 800 yıllık köpek izleri bulundu

2026 yılında Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, Türkiye'deki Pınarbaşı arkeolojik alanından çıkarılan yaklaşık 15.800 yıllık hayvan kalıntıları incelendi. Eski DNA analizleri, bu kalıntıların köpeklere ait olduğunu gösteren en eski genetik kanıtları ortaya koydu. Araştırma, daha önce bilinen en eski kesin genetik kanıtları yaklaşık 5 bin yıl geriye taşıdı.