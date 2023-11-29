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Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:41

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp can vermişti! Baba, kızına verdiği sözü tutarak açtığı davayı kazandı

Antalya'da sahipsiz köpeklerin kovalamasından kaçarken kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ölümüne ilişkin açılan dava sonrası dava dosyasını alıp kızının mezarını ziyarete gide baba Murat Pınar, "Ben onu burada mezara koyarken başka Mahra’lar olmayacak diye söz verdim. Bu davanın sonucundan umudum var çünkü kızım bir şeylere vesile ve ışık oluyor. İyi ki varsın kızım” dedi.

İHA
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp can vermişti! Baba, kızına verdiği sözü tutarak açtığı davayı kazandı

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümüne ilişkin aile tarafından açılan davada sonuçlandı.

Antalya 2. İdare Mahkemesinde görülen davada Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliğinin çocuğun ailesine 3 milyon 920 bin 662 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kararın karşı taraf tarafından istinaf mahkemesine taşınacağı belirtildi.



Kızının mezar taşında fotoğrafını öptü, yüzünü okşadı
Tazminat dava dosyasıyla birlikte kızının mezarının başına gelen baba Murat Pınar, uzun süre kızının mezar taşında yer alan fotoğrafını öptü, eliyle sevdi. 1,5 yıl önce başka Mahra'lar ölmemesi için Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği hakkında dava açtıklarını belirten Pınar, Eylül ayında davanın sonuçlandığını aktararak, "Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ni Antalya İdari Mahkemesi, gerekli önlemleri almamaktan, köpeklerin alınıp kısırlaştırıl geri bırakıldıktan sonra da sorumluluklarının devam ettiğine hükmetti. Buna istinaden bir tazminatta hükmetti. Bizim davayı açmamızdaki sebep yargıyı harekete geçirmek ve belediyelerin yaptıkları hatadan dönmelerini sağlamak ve sonuca ulaştırmak. Tabii henüz mahkemelerimiz bitmedi. Karşı taraf bunu istinafa götürdü. İstinaf mahkemesinin sonucunu bekleyeceğiz" diye konuştu.



Gözleri dolarak sözünü hatırlattı
Son olarak kazandıkları dava sonucunu kızıyla paylaşan Murat Pınar, gözleri dolarak şunları söyledi:
"Ben onu burada mezara koyarken başka Mahra'lar ölmeyecek diye söz verdim. O günden bu güne köpeklerin birebir saldırısı ve sebep olduğu kazalar nedeniyle 39'u çocuk, 59 tane vatandaşımızı kaybettik. Bu davanın sonucundan umudum var çünkü kızım bir şeylere vesile ve ışık oluyor. İyi ki varsın kızım."


Murat Pınar, Serik Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğüne karşı açtıkları ceza davasının ilk duruşmasının da bugün görüldüğünü söyledi.

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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp can vermişti! Baba, kızına verdiği sözü tutarak açtığı davayı kazandı
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