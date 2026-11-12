Köprü çıkışındaki trafik magandalarına 906 bin 992 lira ceza

11 Kasım'da Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen ve görüntüleri sosyal medyada yayılan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, iki otomobil ve bir motosiklette bulunan kişiler arasında tartışma çıktığı, tarafların araçlarından inerek birbirlerini darbettiği belirlendi. Şüphelilerin araçlarını yol üzerinde durdurması ve taşıt yolunda kavga etmesi nedeniyle trafik akışının da engellendiği tespit edildi.

906 BİN 992 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmasıyla motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) isimli kişilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilere trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, yasak yerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak ve motosiklette kask takmamak ihlallerinden toplam 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. 15 yaşından küçük olduğu için C.K.'ye idari para cezası uygulanmadı. İki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması", "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin 12 Kasım'da adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Olaya karışan 14 yaşındaki çocuk şüpheli hakkındaki dosyanın ise ikmalen gönderildiği bildirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör