Köprüde feci kaza: 2 yaralı!

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı köprüsünde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 71 EE 777 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 71 AD 155 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.K. ile aynı araçta bulunan G.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka kaldırılırken, bölgede ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.