Koray’ın en acı günü

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, İstanbul Kadıköy'deki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'taki 18 katlı apartmanın 9'uncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), iddialara göre dün saat 13.00 sıralarında cam silerken dengesini kaybederek pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü. Solmaz Candemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.