Haberler Yaşam Haberleri Koray’ın en acı günü
Giriş Tarihi: 8.4.2022

Koray’ın en acı günü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Koray’ın en acı günü
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, İstanbul Kadıköy'deki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'taki 18 katlı apartmanın 9'uncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), iddialara göre dün saat 13.00 sıralarında cam silerken dengesini kaybederek pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü. Solmaz Candemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Son dakika: Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Koray’ın en acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA