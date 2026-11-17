Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci hafta oturumları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında devam etti. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un isminin yaşatılmasına yönelik karar gündeme geldi.

VEFA ÖRNEĞİ

103 yıllık ömründe önemli hatıralar bırakan Pirağa Uzun, Kore Savaşı'nda Türk askerinin mücadelesine tanıklık etmiş, gazilik unvanıyla Trabzon'un hafızasında özel bir yer edinmişti. Uzun'un adının yaşatılması yönündeki adım, hem ailesi hem de kentteki vatandaşlar için anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kasım ayı Meclis toplantısında oy birliği ile alınan bu kararla Kore Gazisi Pirağa Uzun'un hatırasını yaşatarak, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Başkan Genç yaptığı konuşmada," Kahraman gazimizi daima saygı, minnet ve rahmetle hatırlayacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.