O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları, küçük kızın üzüm bağı üzerine düşmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade ettiler.

Öte yandan, küçük kızın körebe oynarken istinat duvarından düştüğü anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kız çocuğu, körebe oynarken 8 metrelik duvardan düştü! O anlar kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör