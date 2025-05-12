Koreli Ayla hayatını kaybetti

Kore Savaşı döneminden bir kesiti anlatan "Ayla" filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu. Bir süredir Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi gören ve son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak önceki gün hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. AA