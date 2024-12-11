Kocaeli Körfez’de tartışma kanlı bitti: Bıçaklanan balıkçı Zafer Ateş hayatını kaybetti!

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Sağlık Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, S.Ş. ile yanında çalışan Zafer Ateş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., yanında taşıdığı bıçakla Zafer Ateş'i göğsünden bıçakladı. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zafer Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli S.Ş., Körfez Esentepe Mahallesi'nde bulunan ablasının evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ZAFER ATEŞ

Öte yandan cinayetle noktalanan tartışma öncesi S.Ş ile çalışanı Zafer Ateş'in aynı masada oturdukları,Alkollü olduğu ileri sürülen S.Ş'nin bir anda çalışanı ile sözlü tartışmaya girdiği, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, eline aldığı bıçak ile Ateş'i 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Aynı zamanda S.Ş'nin pek çok suç kaydı bulunduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

S.Ş.