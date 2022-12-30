Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından 7/24 olarak havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde kirliliğe geçit verilmiyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken, oluşan kirliliğin yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları yapılıyor.

DENİZE HİDROLİK YAĞ AKMIŞ

İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında, Hidrolik yağ sızıntısı olduğu tespi edilen İtalyan Bandıralı, Grande Ellade isimli RO-RO gemisine, Körfez'de neden olduğu petrol türevi kirlilik nedeniyle 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi.Ayrıca kirliliğin yayılımın engellemek amacıyla çevrede tesbirler alınarak temizlik çalışmalarına başlandı.

Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video