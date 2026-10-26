Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 6. yılında İstanbul’a dönüyor

BEŞ GÜN, 56 FİLM, ORTAK BİR SİNEMA YOLCULUĞU

Festival kapsamında Türk dünyasının farklı coğrafyalarından toplam 56 film izleyiciyle buluşacak. Uzun Metraj Kurmaca, Belgesel ve Kısa Film yarışmalarında onar yapım olmak üzere toplam 30 film ödül için yarışacak. Yapımları, Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşan jüriler değerlendirecek. Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihî Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri de programda yer alacak. Tarihî olaylardan bireysel hikâyelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

"AYTMATOV", KORKUT ATA'NIN AÇILIŞ FİLMİ OLACAK

Festivalin açılış töreni, 3 Kasım akşamı saat 20.00'de Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek. Kırgızistan yapımı "Aytmatov", festivalin açılış filmi olarak Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Kanıbek Kalmatov'un yönettiği, genel yapımcılığını Timurlan Taşiyev'in üstlendiği biyografik film, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un yaşamını konu alıyor. Babası Törekul Aytmatov'un Stalin dönemindeki trajik ölümünden İkinci Dünya Savaşı yıllarına, zorlu çocukluk ve gençlik döneminden edebiyat dünyasındaki yükselişine uzanan yapım, yazarın hayatındaki dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyor.