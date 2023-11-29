Korkutan uyarı! "Çevre krizleri kapıda: 2023 yılı gelmiş geçmiş en sıcak yaz oldu!"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ana ortaklığında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) yürütücülüğünde düzenlenen 'İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç' konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu (ANISF 2023) başladı. 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek forumda iklim değişikliği ve sonuçlarını tartışılacak.





"2023 YAZI EN SICAK YAZ OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Bilim forumunun katılımcılarından Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 'Küresel İklim Değişikliği ve İklim Diplomasinin Önemi' başlıklı oturumda konuştu. Dünyanın son iki bin yıllık dönemindeki ısınmanın, günümüzden 125 bin yıl önceki son buzul çağındaki hızlı ısınma dönemlerine denk durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, şöyle konuştu:



"Sanayi devriminden sonra, aletli kayıtların tutulmaya başlandığı 1850-1900 dönemine göre bugün 1,2 derecelik bir küresel ısınma söz konusu. Bu yılın Temmuz ayında ise Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 derecelik kritik küresel ısınma eşiği birkaç kez aşıldı. Aletli kayıtlara göre şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yıl 2016'ydı ama bu yılın sonundaki veriler ortaya çıktığında, 2023'ün 2016'ya yakın, hatta şimdiye kadar kayıt altına alınmış en sıcak yıl olması muhtemel. 2023 yaz mevsimi, kayıtlara geçmiş verilere göre yaşanmış en sıcak yaz oldu. Temmuz ayında 1,5 santigrat derece küresel ısınmanın üstüne çıkılarak, uzun süreli kayıtlardaki en sıcak Temmuz ayı ve en sıcak Ağustos ayı olarak tarihe geçti. Bunlar önemli iklim değişikliği sinyalleri" dedi.



Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilim Forumu'nun açılışına, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Türkiye ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Halil Uslucan, ANISF 2023 Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, uzmanlar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.