MHRS Covid 19 Aşı randevusu alma ekranı: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır ve kimler hatırlatma dozu olabilir?

Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. Koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar gündeme geldi. Peki; Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır ve kimler hatırlatma dozu olabilir? İşte MHRS Covid 19 Aşı randevusu alma ekranı.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Covid Aşı Randevusu mhrs.gov.tr ve enabiz.gov.tr"siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Randevu işlemini yaparken MRS uygulaması üzerinden sağlık kuruluşu seçiliyor. Bu işlemin ardından tarih ve saat belirleniyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve Üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR
MHRS Alp 182 hattını arayarak da aşı randevusu alabiliyorlar.
Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vatandaşlara hatırlatma aşısı için çağrı yapmıştı.
Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor.
Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.
Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun, bir tek can kaybıdır ki o telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek.
Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."