Koruma taleplerinin çoğunluğu sahte

Yurt genelinde son dönemde iş adamları başta olmak üzere birçok kişinin "tehdit alıyorum" iddiasıyla yaptığı koruma başvurularının yaklaşık yüzde 95'inin sahte olduğu belirlendi. Delillerin büyük kısmının şikâyetçinin kendisi tarafından üretildiği ya da üçüncü kişiler aracılığıyla kurgulandığı tespit edildi. Güvenlik birimlerinin analizlerine göre, sahte tehdit mekanizmasının benzer kalıplar üzerinden yürüdüğü tespit edildi. Şikâyetçilerin çoğu, sahte sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ölüm ve şantaj içerikli mesajlar gönderiyor, yabancı ülkelere ait sanal hatlardan aranıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor.Bazıları ise örgüt imzalı e-postalarla tehdit senaryosunu genişletiyor. Daha ileri gidip araç sileceklerine gerçek mermi bırakma, olay yeri kurgulama, hatta kendi kendini kurşunlatma gibi yöntemlerle "hedef alınıyorum" algısını güçlendiren örneklere de rastlanıyor. Tüm bu girişimlerin ortak amacı, koruma komisyonlarını yanıltarak resmi koruma tahsis edilmesini sağlamak.