Koşmadan kalori yakmanın sırrı çözüldü: Viral olan 12-3-30 kuralı nedir?

KOŞMAK MI, 12-3-30 MU? UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre 30 dakikalık bir 12-3-30 seansı, kişinin metabolizmasına göre ortalama 200 ila 400 kalori arasında yaktırıyor. Koşmak, aynı süre zarfında daha fazla kalori yaktırsa da 12-3-30'un devasa bir avantajı var: Düşük etkili olması. Yani koşarken dizlere, ayak bileklerine ve omurgaya binen o sert darbeler bu yürüyüşte yaşanmıyor.