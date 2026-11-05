Kötü bir gün geçirmeden önce evcil hayvanınıza dokunun! Bilimsel sebebi ortaya çıktı

Sarılmak gerçekten işe yarıyor mu?

Zor bir sunum veya stresli bir sınav öncesi evcil hayvanımızı kucağımıza alıp sevmek çoğumuza iyi gelir. Peki ama bunun arkasında nasıl bir etki yatıyor? Bilim insanları, bu hissin sadece psikolojik olmadığını, vücudun biyolojik bir tepkisi olduğunu kanıtladı.