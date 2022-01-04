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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Kovid-19 vakaları K9’lar ile tespit edilecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kovid-19 vakaları K9’lar ile tespit edilecek
KOKU duyuları insanlara göre 100 bin kat gelişmiş olan K9 köpekleri, dünyadaki bazı ülkelerde koronavirüs vakalarının tespitinde görev alıyor. K9'ların Türkiye'de de kullanılabilmesi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Pozitif hastaların kokularının tanıtılmasına yönelik eğitimlerin ardından K9 köpeklerin virüs kokusunu tanıma ve ayırt etmede yüksek bir başarı oranı yakalandı. K9'lar, havalimanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanılacak.

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Kovid-19 vakaları K9’lar ile tespit edilecek
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