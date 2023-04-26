Kovid nedeniyle ömrümüz kısaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğuşta beklenen yaşam süresinin Türkiye'de 2018- 2020'de 78.3 yıl iken, 2019- 2021'de 77.7'ye düştüğünü açıkladı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, "Sürenin neden azaldığı sorusuna cevap verebilmek için ölüm nedenlerini analiz etmeliyiz. Ama genel olarak bunun pandemiden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz" dedi.Kadınların yaşam sürelerinin erkeklerden daha uzun olduğuna dikkat çeken Eryurt, "Dünya genelinde de, Türkiye'de de böyle. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75, kadınlarda 80.5 yıl. Bu farkın hem biyolojik, hem de sosyolojik nedenleri var. Erkeklerin yaşam tarzlarındaki farklılar bir diğer izah olabilir. Sigara, alkol kullanımı erkekler arasında daha yaygın" diye konuştu.